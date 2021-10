Le scénariste du nouvel Astérix: «La potion magique perd son pouvoir quand elle est congelée»

Au pays des Amazones, la célèbre diplomatie gauloise est tenue en échec. « Astérix et le Griffon » sort aujourd’hui et c’est un album irréductiblement féministe.

Jules se prend pas mal de critiques sur le Forum, en 50 avant Jésus-Christ. Alors pour redorer sa tunique impériale, César décide d’envoyer le centurion Dansonjus, son géographe Terrinconnus et le venator Jolicursus en pays sarmate, chez les Amazones. Imperméables à l’harmonie de ce peuple barbare, les légionnaires ont pour mission d’enlever le Griffon et de ramener l’idole à Rome. Mais le chaman Cékankondine appelle le druide Panoramix à l’aide et rien ne va se passer comme prévu pour Jules César…

Nous avons pu lire le 39e album d’Astérix en avant-première. Entre la carotte et le homard, son scénariste, Jean-Yves Ferri a touillé dans le chaudron de potion magique pour nous en conter la recette.