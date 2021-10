Ligue des champions: le FC Barcelone s’impose sur la plus petite des marges face au Dynamo Kiev (1-0)

Avant le match Benfica-Bayern Munich, le FC Barcelone a repris des couleurs dans cette Ligue des champions en s’imposantà domicile face au Dynamo Kiev. Les Blaugranas reviennent provisoirement respectivement à 3 et 1 point du Bayern Munich et de Benfica. Les hommes de Ronald Koeman auront proposé une nouvelle prestation bien terne dans un Camp Nou parsemé mais l’essentiel a été acquis pour les Catalans qui se replacent dans la course à la qualfication pour les huitièmes de finale.