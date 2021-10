La ministre appelle à ne plus tester les enfants

Asymptomatiques ou non, les enseignants et élèves doivent se mettre en quarantaine, ce qui pose de nombreux problèmes pour les établissements scolaires et parents.

Le nombre d’élèves et de professeurs absents dans les écoles augmente de plus en plus. Une situation qui est devenue un casse-tête pour les écoles et les parents d’élèves. En effet, asymptomatiques ou non, les enseignants et élèves doivent se mettre en quarantaine, ce qui pose de nombreux problèmes pour les établissements scolaires et parents.

Interviewée par la RTBF mercredi, la ministre de l’Enfance et de la Santé de la Fédération Wallonie Bruxelles, Bénédicte Linard plaide dès lors pour du changement. « L’idée c’est qu’on arrête de tester et de mettre en quarantaine ces enfants jusqu’à 12 ans qui n’ont pas de symptômes et qu’on puisse permettre qu’ils restent dans leur classe. Beaucoup d’adultes sont inquiets, que ce soit des parents, des encadrants de classe et même des professionnels de la santé. Ils sont inquiets parce que les enfants ont des ruptures dans leur apprentissage scolaire, dans différents lieux sociaux qu’ils n’ont plus. Donc en matière de bien-être, de santé mentale et de développement, il est important d’alléger aujourd’hui la pression sur ces enfants », témoigne-t-elle.