États-Unis: les pénuries et le manque de main d'œuvre ralentissent la croissance

Ces difficultés, associées à une demande de la part des consommateurs qui reste forte, ont fait flamber les prix, a souligné la Fed dans son Livre beige, une enquête réalisée entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre auprès d'entreprises américaines.

Ce rapport économique fait par ailleurs état de perspectives à court terme qui "restaient positives", avec cependant des "incertitudes" plus grandes et un "optimisme plus prudent".