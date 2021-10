Jannik Sinner: «Rien ne presse, je n’ai encore que 20 ans»

Pas de Seppi (il a été sorti en qualifs), ni de Fognini (il a annoncé son forfait, ici) ou de Berrettini, et pourtant le menu italien reste alléchant quand il nous offre sur le plateau d’Anvers un Sinner-Musetti à déguster. « On n’a pas trop l’habitude de jouer ensemble et j’espère qu’on se retrouvera plus souvent sur le circuit car c’est un bon joueur », a félicité un Jannik Sinner, très appliqué pour maintenir le 5-5, et dérouler ensuite (7-5, 6-2). « Il est difficile à manier car il varie beaucoup. On est deux joueurs du même pays, mais on a un tennis et une personnalité très différents ! Je suis très satisfait de mon sérieux sur ce match. »

Incroyable renouveau du tennis transalpin qui place désormais 8 joueurs dans le top 100 dont 4 dans le top 35 (Berrettini 7e, Sinner 13e, Sonego 24e et Fognini 34e).