Vie privée: le Covid Safe Ticket attaqué en justice

A peine né à Bruxelles, annoncé pour le 1er novembre en Wallonie, le Covid Safe Ticket (CST) risque de trébucher sur la rampe de lancement. Peu après sa validation, ce mercredi, par le parlement wallon, Le Soir a eu connaissance d’une action en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles. L’objectif : ni plus ni moins que la suspension de l’application CovidScan, celle-là même utilisée par les restaurateurs ou autres organisateurs d’événements culturels et sportifs pour lire les QR code du CST. Or, sans CovidScan, impossible de décrypter si le sésame est valide ou non (donc si la personne est doublement vaccinée, testée négative ou immunisée). Dans la foulée, une plainte a également été déposée devant l’Autorité de protection des données (APD).