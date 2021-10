Le bouwmeester mis sur la sellette par l’Ordre francophone des architectes

Le bouwmeester bruxellois attribue-t-il trop de marchés publics à des bureaux d’architecte néerlandophones ? Interpellé par plusieurs membres, l’Ordre francophone a dressé des statistiques et lance le débat autour d’une fonction peu connue et d’une personnalité qui ne plaît pas à tout le monde…

Ça a commencé par des rumeurs, des architectes francophones qui s’adressent à leur Ordre pour se plaindre de la manière dont le bouwmeester maître architecte (BMA) bruxellois attribue les concours. Et surtout à qui il les attribuerait. « Majoritairement à des bureaux d’architecte hors de Bruxelles », explique Frédéric Lapôtre, secrétaire général du Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des architectes. « Ils prétendaient que parfois certains bureaux flamands étaient avantagés. » Or, Kristiaan Borret, l’actuel BMA, dont le rôle est « d’encadrer les marchés en vue de garantir la qualité architecturale et paysagère des projets publics », est Bruxellois néerlandophone.