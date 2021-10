Météo: alerte jaune et orange jusque jeudi

Des rafales jusqu’à 100km/h

Le vent devrait se renforcer mercredi soir et durant la nuit et devenir de fort à très fort le long du littoral. « Des rafales de 70 à 90 km/h sont attendues sur la plupart des régions, et localement jusqu’à 100 km/h », averti l’IRM. De plus, l’Institut avertit sur la puissance du vent et de ses conséquences : « Attention, des coups de vent bien plus importants (>100 km/h) ne sont pas exclus, surtout lors d’un orage. Il faut dépasser les 90 km/h sur une zone étendue pour passer au niveau orange, ce qui ne sera pas le cas géographiquement parlant, mais des dégâts importants liés au vent sont donc bien à craindre localement. » Le vent continuera à être soutenu jeudi.

Marée de tempête sur l’Escaut

Une marée de tempête est prévue sur l’Escaut ce jeudi vers 17h avec des valeurs de +6,55 à +6,75, indique l’IRM. Par ailleurs, une marée haute est également prévue jeudi après-midi sur le reste du littoral. Elle devrait atteindre le seuil juste en dessous du niveau d’alerte même si l’IRM n’exclut pas qu’il soit atteint.

Le 1772 activé

Par ailleurs, le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé mercredi soir par le SPF Intérieur. Le 1722 a pour but d’éviter que les numéros d’urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme « le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger ».

La situation devrait revenir à la normale jeudi en fin de matinée.