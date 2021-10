La pénurie d’ouvriers dans la construction neuve atteint un seuil critique

Actif chez Thomas & Piron depuis une vingtaine d’années, Philippe Callens occupe la fonction de directeur des ressources humaines au sein d’un groupe qui possède principalement deux grosses entités : Thomas & Piron Home (maisons) et Thomas & Piron Bâtiment (immeubles à appartements, bureaux, commerces…).

Des candidats à l’embauche, il en voit passer régulièrement dans son bureau, mais une chose est sûre : ceux-ci sont de moins en moins nombreux, surtout chez les jeunes. A tel point que le problème devient criant. « Un tel niveau d’urgence n’a jamais été atteint », confirme-t-il. « Et ceci intervient à une époque où le secteur de la construction est confronté à un grand nombre de défis, parmi lesquels la rénovation énergétique et la reconstruction après les inondations. La construction manque d’ouvriers, qualifiés ou non. »