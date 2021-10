Météo: le littoral en code orange et le reste du territoire en code jaune, en raison des vents violents

L’IRM a placé le littoral en code orange et le reste du territoire en code jaune, en raison des vents violents, ce jeudi.

Jeudi matin, le temps sera très venteux avec des rafales de 70 à 110 km/ h et de fortes averses. Ensuite le vent diminuera, mais pluies et averses resteront au programme. Du côté des températures, on notera un net rafraîchissement avec des maxima de 9 à 12 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, le vent s’orientera au nord-ouest en diminuant d’intensité, sauf à la mer où il redeviendra assez fort. Quelques averses résiduelles se produiront encore en soirée sur l’est du pays mais le ciel se dégagera dans les autres régions.