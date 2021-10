Le nouveau Shape est sur les rails, à Casteau (Mons)

Le site du Shape à Casteau, au nord de la ville de Mons, regroupe, outre le quartier général des forces de l’Otan, 600 logements habités par 30 nationalités différentes. Un vrai village qui s’apprête à connaître une profonde mutation.

Sous l’impulsion du bureau d’architecture DDS+, le site va en effet être transformé en profondeur puisque c’est à la fois l’architecture et l’urbanisme qui ont été repensés. Les deux zones d’habitation distinctes, constituées de petits immeubles d’appartements et de villas unifamiliales occupés suivant les grades militaires, deviendront d’ici 2025 un lieu où maisons et immeubles cohabiteront en parfaite harmonie et où plus aucune distinction ne sera d’application.