Nicolas Regusci a cocréé le réseau européen d’architectes Cities Connection Project

Comment l’idée vous est-elle venue de créer Cities Connection Project ?

J’ai étudié à l’école d’architecture de Genève et Xavier Bustos, à l’université de Barcelone. Pendant la crise des subprimes, comme nous avions moins de travail comme architectes, on a décidé, lui de Barcelone et moi de Suisse, de créer un réseau, une plateforme pour mettre en contact des architectes suisses avec des architectes de Barcelone. L’idée est de mettre en avant la bonne architecture et de bons architectes connus localement en leur offrant une visibilité internationale. Nous leur proposons des expositions, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d’événements collatéraux : des débats entre architectes, des visites…