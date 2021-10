Chiffre d'affaires en hausse au 3e trimestre pour Orange Belgium qui relève ses prévisions

"Porté par une dynamique commerciale soutenue dans le mobile et par la poursuite des efforts de maîtrise des coûts", l'ebitdaal de l'opérateur télécom (soit l'ebitda after leases, l'ebitda correspondant au résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements, NDLR) grimpe de 8,1% en glissement annuel pour atteindre 96,7 millions d'euros, ce qui correspond à une marge d'ebitdaal de 27,9%.

Le bénéfice net d'Orange Belgium est par contre en recul de près de 16% au troisième trimestre, à 18 millions d'euros.