Intemperies: de nombreuses interventions, le trafic ferroviaire perturbé

En raison des fortes rafales de vent qui soufflent sur le pays depuis la nuit de mercredi à jeudi, le trafic ferroviaire est interrompu sur deux lignes et de nombreuses interventions des pompiers sont en cours.

Par la Rédaction et Belga

La nuit dernière, plusieurs arbres sont tombés sur les voies, à la suite des violentes rafales qui ont balayé le territoire, en province de Luxembourg notamment du côté de Virton et Couvin. Le trafic avait là aussi été temporairement suspendu, mais il a repris entre-temps, précise encore Infrabel.

Par ailleurs, depuis 6h00 jeudi matin, aucun train ne circule entre Grammont (Flandre orientale) et Enghien (Hainaut), en raison de dommages causés, semble-t-il, à la caténaire, indique le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel.

Des inspections supplémentaires sont actuellement en cours.

La SNCB a mis en place un service de navettes entre Grammont et Enghien.

Outre les perturbations sur le rail, de nombreuses interventions des pompiers sont en cours.

Bruxelles

Les pompiers bruxellois sont intervenus à 23 reprises dans la nuit de mercredi à jeudi, indiquent les hommes du feu jeudi matin.

Brabant wallon

Les pompiers sont fortement mobilisés dans les régions de La Hulpe et Wavre, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Une trentaine d’appels à l’aide ont été enregistrés depuis jeudi matin à 4h00. Une dizaine d’interventions se trouvaient toujours en attente vers 7h30.

Le travail des services de secours consiste essentiellement en des abattages d’arbres menaçants et en du dégagement de voiries encombrées par des branchages ou câbles électriques.

Verviers

Les pompiers de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus à une vingtaine de reprises.

Hainaut

Des vents tempétueux ont frappé le Hainaut occidental la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers sont sortis à une vingtaine de reprises. On ne déplore aucun blessé. Les interventions étaient toujours en cours vers 07h00.

Dinant

Une trentaine d’interventions ont déjà été réalisées, depuis très tôt ce jeudi matin, par les pompiers en zone Dinaphi (Dinant/Philippeville) à la suite des rafales de vent, indique le porte-parole Patrice Liétart.

Il s’agit essentiellement d’arbres sur la chaussée. « Nous avons encore une dizaine d’interventions en attente. Géographiquement, une grande partie de la zone est impactée », précisait-il peu avant 8h00.

Les prévisions

Jeudi matin, le temps sera très venteux avec des rafales de 70 à 110 km/ h et de fortes averses. Ensuite le vent diminuera, mais pluies et averses resteront au programme. Du côté des températures, on notera un net rafraîchissement avec des maxima de 9 à 12 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, le vent s’orientera au nord-ouest en diminuant d’intensité, sauf à la mer où il redeviendra assez fort. Quelques averses résiduelles se produiront encore en soirée sur l’est du pays mais le ciel se dégagera dans les autres régions.

La nuit prochaine sera sèche, sous un vent faible à modéré, voire assez fort au littoral. De petites gelées se produiront dans certaines vallées de l’Ardenne. Dans le centre du pays, les minima varieront entre 2 et 5 degrés. Tandis qu’à la Côte, les températures ne redescendront pas en dessous de 10 degrés.

L’IRM a placé le littoral en code orange et le reste du territoire en code jaune, en raison des vents violents. Le numéro 1722 est activé.