Volvo Group: bénéfice net du 3e trimestre proche de son niveau pré-pandémie

Le bénéfice net est ressorti à un peu plus de 7 milliards de couronnes (704 millions d'euros) contre 5,7 milliards un an plus tôt. Il est légèrement inférieur aux 7,5 milliards du troisième trimestre 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 11% sur un an, à 85 milliards de couronnes (contre 98,7 milliards au troisième trimestre 2019).