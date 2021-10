Luxe: Hermès poursuit sa croissance "exceptionnelle" au troisième trimestre

Le chiffre d'affaires dépasse ainsi les consensus établis par les analystes interrogés par Bloomberg et Factset, qui tablaient respectivement sur 2,199 milliards d'euros et 2,209 milliards.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires grimpe à 6,602 milliards d'euros, en progression de 35% sur deux ans.

"Dans un monde qui demeure instable, l'équilibre entre nos 16 métiers et entre nos implantations dans le monde nous permet d'avancer avec optimisme et prudence, tout en continuant à créer des objets de qualité, beaux et durables", déclare Axel Dumas, gérant de Hermès, cité dans le communiqué.

Au troisième trimestre, l'Asie (hors Japon) réalise une progression de 67% sur deux ans. En Asie du Nord (Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan), le groupe a eu des "petits à-coups liés à des mesures sanitaires" mais "globalement (les) magasins ont bien fonctionné", a expliqué le directeur financier Éric du Halgouët lors d'une conférence téléphonique.

En Asie du Sud, "où là aussi on a eu des contraintes de fermeture de magasins, comme en Thaïlande et en Australie", le retard a été rattrapé, "donc globalement sur le troisième trimestre l'Asie réalise une très belle performance", a-t-il dit.

L'Amérique progresse fortement à +40% sur deux ans. L'Europe (+23%) et la France (+13%) se redressent au troisième trimestre grâce à la clientèle locale, la croissance des ventes en ligne mais aussi la reprise du tourisme.

Par activité, sur neuf mois, tous les métiers enregistrent une croissance à deux chiffres par rapport à 2019: Vêtements et accessoires (+43% sur deux ans), Horlogerie (+77%), Bijouterie et produits de la maison (+98%). Les ventes de la maroquinerie-sellerie, cœur de métier de Hermès, ont progressé de 27% depuis 2019.