New York et Boston assurent le spectacle en NBA: les meilleurs moments de l’un des plus beaux matches de la saison en vidéo

À l’Est, New York et Boston ont déjà offert un des plus beaux matches de la saison avec un succès des Knicks 138 – 134 après deux prolongations. Les New-Yorkais ont pu compter sur un Julius Randle au four et au moulin (35 points, 9 assists, 8 rebonds) et un Evan Fournier précis derrière l’arc avec 32 points (6/13 à trois points). Côté Celtics, les 46 points de Jaylen Brown n’auront pas suffi à faire pencher la balance.

À Philadelphie, la saga Ben Simmons ne semble pas avoir eu d’impact négatif sur le début de saison. Sans leur meneur australien, suspendu pour vouloir forcer son transfert, les Sixers l’ont emporté 97-117 à la Nouvelle-Orélans avec 22 points et 6 rebonds de Joel Embiid.