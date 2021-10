CORRECTION: Les revenus du carbone ont atteint 57 milliards USD dans le monde en 2020

"Malgré le Covid-19 et la situation sanitaire, on voit une augmentation des revenus du carbone", souligne Marion Fetet, chargée de recherches pour l'I4CE et l'une des deux auteurs de la note publiée jeudi sur les "comptes mondiaux du carbone en 2021".

Sur l'année, les revenus du carbone se sont montés à 56,8 milliards de dollars (environ 49 milliards d'euros), dont 29,5 milliards issus d'une taxe carbone et 27,3 milliards des marchés de quotas. C'est une hausse de plus de 18% par rapport à un an plus tôt (47,9 milliards), et plus de trois fois plus qu'en 2016.