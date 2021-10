Une journée pour mettre en lumière la numérisation sur les chantiers

Organisé en collaboration avec le Centre scientifique et technique de la construction, l'évènement illustrera, au moyen de 16 cas pratiques, "comment la numérisation des processus de construction (...) permet d'être plus sûrs, plus efficaces et plus économes".

Les applications numériques sont en effet de plus en plus présentes dans la construction. Il y a eu les applications de facturation et gestion des devis, puis l'internet des objets, les appareils "track and trace" et la vidéosurveillance. "En ce moment, nos entreprises de construction commencent à changer, elles adoptent la technologie et les nouvelles méthodes de construction. Les nouvelles technologies numériques, comme les BIM, les drones, la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la réalité mixte (MR), la réalité étendue (XR), l'impression 3D et la fabrication hors site, sont là pour donner un nouvel élan au secteur au niveau de l'innovation", souligne la Confédération Construction.