Frank Vandenbroucke invite à «se préparer à affronter la quatrième vague»: les réactions

Face à l’augmentation des indicateurs du virus, plusieurs personnalités politiques et experts réagissent et mettent en garde contre une quatrième vague. Pour Elio Di Rupo, « on sous-estime le danger du virus ».

Selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés jeudi, entre le 11 et le 17 octobre, une moyenne de 3.249 personnes ont été contaminées chaque jour par le covid. Il s’agit d’une hausse de 53 % par rapport à la semaine précédente. Du côté des admissions quotidiennes à l’hôpital, on enregistre également une augmentation de 53 %. Au total, 997 personnes infectées sont hospitalisées (+27 %), dont 240 traitées en soins intensifs (+19 %). Quant aux décès, ils sont en hausse également avec près de 12 personnes décédées par jour en moyenne.

Les craintes de Frank Vandenbroucke

Face à l’augmentation de ces indicateurs, plusieurs personnalités politiques et experts réagissent et mettent en garde contre une quatrième vague. C’est le cas notamment de Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé (Vooruit) qui a fait part de ses craintes mercredi soir sur Canvas. « Nous devrons tous nous serrer les coudes pour contenir la quatrième vague de la pandémie de Covid », a-t-il affirmé.

Frank Vandenbroucke a dit s’attendre à une forte augmentation du nombre d’infections et à une forte hausse des admissions à l’hôpital dans les prochains jours. Selon lui, il n’y a aucune raison de paniquer, mais les chiffres doivent servir de signal d’alarme. « Nous devons utiliser tout ce que nous avons à notre disposition. Il s’agit de renforcer la vaccination, il existe encore des communes où la couverture vaccinale est faible, mais aussi de porter le masque ».

Le ministre fédéral de la Santé a par ailleurs demandé au gouvernement flamand d’être prêt à autoriser les bourgmestres des communes du nord du pays qui le souhaitent à recourir à un usage plus étendu du CST.

Le ministre Vandenbroucke espère que la Chambre donnera le feu vert avant Noël à son projet de loi visant à rendre la vaccination obligatoire dans les soins de santé, sous peine de sanction. Le texte doit encore passer sur la table du gouvernement mais, selon le Vice-premier ministre Vooruit, il est inacceptable qu’une personne qui travaille avec des malades ou des personnes âgées vulnérables refuse de se faire vacciner.

À lire aussi Coronavirus: les chiffres remontent, l’inquiétude reste mesurée

« On sous-estime le danger du virus »

Jeudi matin, c’était au tour du ministre-président wallon Elio Di Rupo, de prendre la parole sur Bel RTL et de commenter les indicateurs du virus. Pour le socialiste, « on sous-estime le danger du virus ». Il a également affirmé partager les craintes du ministre de la Santé. « Je partage ce qu’a dit le ministre fédéral de la Santé », a dit Elio Di Rupo.

Il y a quelques jours, Emmanuel André alertait également sur la possibilité de remontée des chiffres dans les prochains jours. En effet, l’entrée dans la période hivernale favorise grandement le développement et la transmission des virus. « Rien de sorcier : il fait froid, donc on se retrouve à l’intérieur et on ferme les fenêtres. Ces petits détails du quotidien ont, comme on le sait, un impact », a-t-il expliqué.

« La réduction partielle du risque de transmission qu’offre le vaccin ne peut pas compenser totalement l’augmentation du risque de transmission lié à nos activités sociales plus intenses à l’intérieur. », poursuit-il. Le microbiologiste avertit aussi sur l’éventualité d’une nouvelle adaptation des règles de « vivre ensemble » d’ici quelques semaines.