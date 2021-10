Diables rouges: la Belgique garde la tête du classement FIFA devant le Brésil et la France (vidéos)

Malgré leurs deux défaites lors du Final Four de la Ligue des Nations contre la France (2-3) et l’Italie (1-2), les Diables rouges conservent la tête du classement FIFA grâce au partage du Brésil contre la Colombie lors de la dernière fenêtre internationale. La Belgique totalise 1.832 points, soit 13 de plus que le Brésil (1.820).

Lauréate de la Ligue des Nations, la France passe, elle, de la 4e à la 3e place avec 1.779 points devant l’Italie qui gagne aussi une place au classement (1.750,5). L’Angleterre glisse, elle, de la 3e à la 5e place (1.750,2). L’Argentine, l’Espagne, le Portugal, le Mexique et le Danemark complètent le top 10.