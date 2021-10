Sipef sur la voie d'une année record

Les cours de l'huile de palme ont atteint des niveaux records et Sipef s'attend à ce que ces prix élevés se maintiennent au quatrième trimestre voire en 2022. Le groupe prévoit dès lors d'enregistrer des résultats récurrents "significativement meilleurs" qu'en 2020, à environ 80 millions de dollars, auxquels s'ajouteront une plus-value liée à la cession d'actifs indonésiens dans le caoutchouc et le thé (PT Melania).

Sipef dispose de plantations en Indonésie, Côte d'Ivoire et Papouasie Nouvelle-Guinée et emploie plus de 21.000 personnes. Coté sur Euronext Bruxelles, le groupe agro-industriel est détenu à hauteur de près de 35% par la holding Ackermans & van Haaren qui est également son premier actionnaire.