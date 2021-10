Préavis de grève et menace d'actions dans le secteur pétrolier (2)

"Les militants du front commun syndical ont jugé inacceptables les réponses des employeurs à leurs demandes en matière de pouvoir d'achat et de conditions de travail. Leur refus d'augmenter les salaires à partir du 1er janvier 2021 (du jamais vu dans le secteur) est un point de rupture. De même, la réponse patronale sur la surveillance médicale est totalement insuffisante", expliquent la FGTB Pétrole, la CSC/CNE et la CGSLB dans un communiqué commun.

S'agissant du bien-être au travail, les syndicats soutiennent que "beaucoup de collègues sont confrontés à du travail en équipes et de nuit" et que "pour d'autres, le stress et la pression au travail sont des réalités quotidiennes. La pénibilité est une réalité dans ce secteur". A l'instar de ce qui se passe dans la chimie, des travailleurs sont aussi préoccupés par leur santé. "Pourquoi arrêter la surveillance médicale après la carrière alors que des collègues sont exposés et que des maladies se déclarent tardivement"?, interroge-t-on.