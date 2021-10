Georges Brassens aurait eu 100 ans

Neuf jours après Yves Montand naissait à Sète dans l’Hérault, le 22 octobre 1921, un certain Georges Brassens. Pour beaucoup, les plus jeunes, Georges Brassens est le nom de leur collège ou de leur lycée, comme il y en a un peu partout en France. Pour les autres, Brassens reste l’auteur, compositeur et interprète majeur de la chanson française. Mort quelques jours après son soixantième anniversaire des suites d’un cancer des intestins, l’auteur de Chanson pour l’Auvergnat, La Mauvaise Réputation, Le Gorille, Les Amoureux des bancs publics, Les Copains d’abord, Supplique pour être enterré à la plage de Sète ou encore Les Trompettes de la renommée aura connu le succès de son vivant. Dès 1953 et la parution de son premier 33 tours, l’affaire est entendue : le successeur de Charles Trenet, père de la chanson française moderne, c’est bien lui. Ce que confirmera en 1967 le Grand Prix de l’Académie française.