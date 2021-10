Fruits d’automne: les nouvelles variétés de poires peinent à détrôner la conférence

Avec la pomme, la poire est sans doute l’un des fruits les plus consommés en automne. Si de nombreuses variétés existent, elles parviennent difficilement à se faire une place aux côtés de la traditionnelle conférence.

Alors que les feuilles mortes tombent petit à petit des arbres, un changement s’opère aussi sur les étals des primeurs. Les fraises, melons et autres abricots de l’été disparaissent progressivement. Bientôt, ne subsisteront plus que les fruits d’automne : la pomme bien sûr, mais aussi la poire. Soigneusement découpé pour garnir une tarte, poché, incorporé à une farce ou poêlé pour accompagner du gibier, ce fruit tendre et juteux se conjugue tant au sucré qu’au salé.

La poire est dite de bouche, ou à cuire lorsqu’elle requiert une transformation préalable. Durondeau, doyenné du comice, ou encore beurré Alexandre Lucas… Il y en a pour tous les goûts. Mais dans nos assiettes comme dans les vergers, c’est sans conteste la conférence qui se paye la poire des autres variétés. Et pour cause, elle représente 90 % de la production belge qui s’élève environ à 320.000 tonnes chaque année, soit 15 à 17 % de la production européenne.