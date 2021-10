Rendre le secteur du transport plus attractif pour lutter contre la pénurie de chauffeurs

Côté salaire, l'augmentation maximale (0,4%) sera appliquée. Tous les travailleurs recevront un chèque-cadeau d'une valeur de 40 euros et tous ceux qui ont travaillé 175 jours entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021 bénéficieront d'une prime coronavirus de 250 euros.

L'accord porte sur trois axes: les salaires, la lutte contre les prix planchers et les conditions de travail, résument les organisations patronales (UPTR, Febetra) et syndicales (UBT, CSC).

Si les mesures doivent encore être déterminées, il y a une demande très forte pour des parkings plus nombreux, plus confortables, plus sûrs et mieux équipés le long des autoroutes. Une requête qui est également soutenue par les employeurs, assurent Febetra et l'UPTR.