Le nombre de catholiques continue de reculer en Europe

Au 31 décembre 2019, le nombre de catholiques s’élevait à 1.344.403.000, soit 15,41 millions de plus que l’année précédente, selon ces chiffres compilés par l’agence Fides, l’organe d’information des missionnaires catholiques. Dix ans plus tôt, en 2009, Fides avait dénombré 1,18 milliard de catholiques.

L’Europe a enregistré une baisse de 292.000 fidèles pour arriver à un total de 285,6 millions, tandis que l’Afrique a enregistré la plus forte hausse (+8,3 millions pour 251,5 millions), suivie par les Amériques (+5,4 millions pour 647,2 millions), l’Asie (+1,9 million pour 149,1 millions) et l’Océanie (+118.000 pour 10,9 millions). Au total, toujours selon Fides, les catholiques représentent 17,74 % de la population mondiale.

Le nombre de prêtres s’élève à 414.336 (+271 par rapport à 2018), mais là encore c’est l’Europe qui se distingue avec la plus forte diminution (-2.608 pour un total de 168.328), suivie des Amériques (-690 pour 121.693) et de l’Océanie (-69 pour 4.600). Le nombre de prêtres augmente en revanche en Afrique (+1.649 à 49.461) et en Asie (+1.989 à 70.254).

Il y dix ans, en 2009, Fides avait déjà fait le même constat concernant l’Europe, qui avait enregistré une baisse du nombre de prêtres (-1.674).

Signe que la crise des vocations est une tendance de fond, le nombre de séminaristes s’élève à 114.058, soit une baisse de 1.822. Seule l’Afrique enregistre une hausse (+509).

Scandales d’agressions sexuelles

L’Église catholique a été secouée ces dernières années par de nombreux scandales d’agressions sexuelles sur des mineurs par des religieux. Dernier en date, la publication début octobre d’un rapport accablant sur la pédocriminalité au sein de l’Église de France a conduit le pape François à exprimer sa « honte ».