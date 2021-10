Augmentation des chiffres covid: Alexander De Croo préconise le port du masque dans les espaces fermés

Face à l’augmentation des indicateurs du virus, plusieurs personnalités réagissent et mettent en garde contre une quatrième vague. Jeudi, c’était au tour du Premier ministre de réagir.

Selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés jeudi, entre le 11 et le 17 octobre, une moyenne de 3.249 personnes ont été contaminées chaque jour par le covid. Il s’agit d’une hausse de 53 % par rapport à la semaine précédente. Du côté des admissions quotidiennes à l’hôpital, des hospitalisations et des décès, on observe également une hausse des chiffres, ce qui fait craindre l’arrivée d’une quatrième vague.