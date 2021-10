Verbatim: «Ce n’est pas rouge ou bleu, ce n’est pas noir ou blanc, c’est l’Amérique»

Extrait choisi parmi toutes les bonnes pages de ce livre regroupant les discussions entre l’ex-président Barack Obama et l’icône rock qu’est Bruce Springsteen.

Barack Obama Ce qui m’a le plus frappé, quand j’ai pris mes fonctions en tant que président, ç’a été de constater à quel point l’Amérique avait de manière précipitée perdu le rang qu’elle avait occupé auparavant. Cela a beaucoup à voir avec l’Irak, mais l’ouragan Katrina a aussi écorné notre image, puis nous avons été responsables du déclenchement d’une crise financière mondiale et de la grave crise qui a suivi. La politique américaine et le gouvernement américain n’avaient pas spécialement la cote. Mais ce que les gens du monde entier savent, c’est ceci : l’Amérique n’est pas parfaite. Il y a la discrimination raciale chronique ; c’est un pays violent ; socialement, le filet de sécurité est défectueux comparé à d’autres pays économiquement avancés. Souvent l’Amérique est ignorante du reste du monde.