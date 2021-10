Le Standard privé de plusieurs joueurs importants: Amallah, Laifis et Cimirot absents au Cercle de Bruges

Comme déjà annoncé, Selim Amallah souffre bel et bien d’une rupture du long adducteur et sera indisponible pendant un minimum de quatre semaines, peut-être six. Autant dire que c’est une grosse tuile pour Luka Elsner qui devra se passer de ses services au Cercle, à Mouscron en Coupe de Belgique, contre Courtrai et au FC Bruges.

« Je ne dispose pas de beaucoup de possibilités », dit le coach franco-slovène. « Selim est un très bon finisseur, mais après on ne doit pas dépendre d’un joueur même si sa présence facilite la fluidité offensive de l’équipe. Son absence sera préjudiciable à notre capacité de créativité ».