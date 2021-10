CORRECTION: Nomination de la nouvelle directrice générale d'Actiris, Cristina Amboldi

C'est la commission de sélection, mise en place par talent.brussels, qui a recommandé au gouvernement de nommer Cristina Amboldi, classée en première place par un jury indépendant, précise le communiqué.

Après un passage dans l'enseignement et le secteur privé, Cristina Amboldi, licenciée en sciences commerciales de l'ICHEC, a travaillé pendant plus de 20 ans chez Actiris. Entrée au service IT en 1999, elle est passée par la direction "Partenariat" où elle a notamment été en charge du réseau des 170 partenaires d'Actiris. Elle a également pris la tête du service "Qualité Transversale". Enfin, elle a intégré les cabinets de Didier Gosuin et Bernard Clerfayt.