Une première scientifique en Espagne rend temporairement la vue à une femme aveugle

Des scientifiques ont permis à une patiente aveugle de reconnaître des formes et des lettres grâce à une centaine d’électrodes implantées dans son cortex visuel.

Bernadeta Gómez était enseignante en biologie dans un établissement scolaire de Valence quand, il y a 16 ans, une septicémie l’a rendue aveugle. Aujourd’hui, à l’âge de 57 ans, un implant cérébral lui a permis de percevoir des motifs et de reconnaître certaines lettres de l’alphabet. Elle a même pu jouer à une version simplifiée du Pacman. Le dispositif, conçu par des scientifiques de l’Université Miguel Hernández d’Elche (UMH) et composé d’une centaine d’électrodes, a été placé dans la région du cerveau responsable de la vision. C’est la première fois que cette technologie est utilisée sur une personne aveugle. La cécité de l’ancienne enseignante est revenue une fois que le mécanisme a été débranché, mais l’expérience se poursuit sur de nouveaux bénévoles, pour aller plus loin.