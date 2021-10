Dans LéNA cette semaine: La Palma tire les bénéfices du tourisme de catastrophe

Jusqu’au 19 septembre, tout était calme ici. Puis un volcan est entré en éruption sur l’île canarienne, et depuis, il ne cesse de cracher des morceaux de roche, des cendres et de la fumée. Des flots de lave brûlants s’écoulent le long du versant du volcan et continuent leur course jusqu’à la côte. La plupart des touristes sont partis, les réservations pour les mois à venir ont été annulées. Les rares vacanciers qui débarquent encore sur place viennent surtout pour voir le volcan. Jonás Pérez sait ce que ces gens veulent. En temps normal, son entreprise propose des randonnées guidées. Au cours des deux premières semaines d’éruption, Jonás n’a pas proposé de visites sur place. Il s’agissait d’une catastrophe, après tout. Il aurait été mal venu d’en tirer profit. Mais ensuite, nous confie-t-il, il n’a plus eu le choix. Alors maintenant, il fait faire le tour de l’île aux touristes et leur montre l’éruption. Jonás voit les choses de cette façon : si, pendant la journée, ce qui se passe a tout d’une tragédie, la nuit, c’est un spectacle, un feu d’artifice de la nature. « Le volcan nous a beaucoup pris. Nous cherchons maintenant à savoir ce que nous pouvons lui prendre. »

