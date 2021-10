Edward Still, l’entraîneur du Sporting de Charleroi: «Sous-estimer Seraing serait une faute professionnelle»

Après son très bon succès contre Genk dimanche dernier, le Sporting de Charleroi espère obtenir un nouveau résultat positif ce vendredi soir à Seraing. «On part du principe qu’on affrontera le meilleur Seraing possible ce vendredi. On veut continuer à monter en puissance et être, dans la globalité, encore meilleur que les semaines précédentes», soulignait Edward Still ce jeudi en début d’après-midi. Pas question toutefois pour le coach carolo de penser que ce déplacement sera facile: «Ce n’est pas un match-piège parce que si après plus de dix matches de championnat, on pense que ce sera facile d’aller là-bas et qu’on sous-estime Seraing, on fait une faute professionnelle. On est conscient que ce sera difficile, sur un petit terrain et dans un stade différent de ce qu’on a l’habitude de croiser.»

Sorti légèrement blessé à la cuisse contre Genk, Joris Kayembe est totalement apte pour se rendre au Pairay. «Il y a eu plus de peur que de mal le concernant. Il a bien fait de demander son changement quand il ne s’estimait plus apte à 100% parce qu’un joueur perd confiance en son corps et fait des erreurs quand il ne l’est pas, mais il est prêt à jouer ce vendredi.»