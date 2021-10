Romelu Lukaku touché à la cheville: «Il reviendra plus tôt que prévu, et plus fort», selon son agent

Blessé à la cheville mercredi soir, Lukaku pourrait faire son retour sur les terrains plus tôt que prévu, affirme son agent.

« J’étais très inquiet parce que Romelu est un joueur qui veut vraiment jouer », a réagi Federico Pastorello auprès de Sky Sports News. « Le fait qu’il soit resté allongé sur le terrain si longtemps après le penalty ne me semblait pas bon parce que c’est quelqu’un qui se relève immédiatement. J’étais avec Petr Cech et je lui ai dit que j’ai eu peur parce qu’il n’est pas du genre à faire semblant. »

Romelu Lukaku s’est blessé à la cheville mercredi soir lors de la victoire de Chelsea (4-0) en Ligue des champions contre Malmö. Son entraîneur Thomas Tuchel avait déclaré après le match qu’il s’attendait à une absence de « quelques jours » pour son attaquant belge. L’agent du Diable rouge était lui très inquiet en voyant son joueur au sol pendant plusieurs minutes, mais est convaincu qu’il reviendra plus vite que prévu.

Mais après l’inquiétude, place à l’optimisme du côté de Pastorello qui connaît bien Lukaku. « Lukaku est un garçon fort et il veut tellement jouer chaque match qu’il reviendra plus fort bientôt, j’en suis sûr. », poursuit son agent. « Maintenant il va se concentrer sur son rétablissement. Il a son physio à la maison donc il travaille dur tous les soirs, même avant d’aller dormir, donc s’il y a un moment pour revenir, ce sera plus tôt que prévu. »