Oscars 2022: le premier long-métrage de Laura Wandel représentera la Belgique

Avec « Un monde », la cinéaste, ancienne étudiante de l’Institut des arts de diffusion (IAD), avait retrouvé le chemin de la Croisette, sept ans après la sélection de son court métrage « Les Corps étrangers », présenté en compétition en 2014.

Laura Wandel se dit particulièrement fière de représenter la Belgique aux Oscars. « Cette sélection me tient d’autant plus à cœur que le film a été produit et réalisé entièrement en Belgique, avec une équipe et des producteurs francophones et néerlandophones ».

Élu à l’unanimité, le film a été choisi par un jury national composé à parts égales de membres issus de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Produit par Dragon Films, « Un monde » figure aussi parmi les films en lice pour le prix Fipresci de la découverte européenne, décerné chaque année lors des European Film Awards (EFA), dont la cérémonie se tiendra cette année le 11 décembre à Berlin.