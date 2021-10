Xavier Malisse: «Je me reconnais en Lloyd, même s’il est moins colérique que moi sur un court»

À 41 ans, on ne changera évidemment plus Malisse. Amoureux de la vie et du tennis, garçon toujours hyper relax, charmeur naturel, souvent injoignable et… jamais ponctuel. Comme au moment de retrouver la presse, huit ans après son dernier match officiel. C’est Xavier… Mais la générosité est toujours au bout du compte. Il a donc pris le temps de discuter avec nous de son retour à la compétition, aussi médiatique qu’éphémère, et surtout de sa première saison en tant que coach aux côtés de Lloyd Harris, un jeune (24 ans) Sud-Africain dont la cote monte sur le circuit (il était 91e mondial en janvier, il est 32e aujourd’hui). C’est Allistair McCaw, un préparateur physique américain, commun aux deux personnages, qui a eu la bonne idée de les mettre en contact car « il sentait que ça pouvait cliquer entre eux », et c’était bien vu !