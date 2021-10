Le nucléaire n’est pas durable, dit le Conseil supérieur de la santé

L’énergie nucléaire pose des questions environnementales, éthiques, de santé et de sécurité, dit un groupe d’experts de haut niveau. En sortir est possible pour la Belgique, y compris en matière climatique. Prolonger deux réacteurs n’est pas sans risque.

Le document sera rendu public ce lundi, mais Le Soir a pu en prendre connaissance. Il ne porte pas sur n’importe quel sujet et n’émane pas de n’importe qui. Le Conseil supérieur de la santé, organe indépendant qui publie régulièrement des avis scientifiques à l’attention des décideurs politiques et des professionnels de la santé, s’est penché sur la délicate question du nucléaire. Au terme d’un rapport fouillé, sa conclusion est sans appel : « Sur le plan environnemental, éthique et sanitaire, l’énergie nucléaire de fission, telle que déployée actuellement, ne peut pas prétendre satisfaire aux principes du développement durable. » Pour toute une série de raisons environnementales, éthiques, de santé et de sécurité que les experts venus de multiples horizons détaillent sur plus de 140 pages. De quoi ajouter quelques arguments dans un débat passionné au terme duquel le gouvernement De Croo décidera s’il y a lieu ou non de prolonger deux des sept réacteurs belges.