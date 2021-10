«Vous avez de ces mots»: Peu ou {prou}

Varions les styles et les plaisirs ! Après le f* problème de la prononciation de P.M.E., dont je conviens qu’il a beaucoup retenu l’attention par l’aspect brut de décoffrage de son exergue, mettons le cap sur un sujet plus châtié qui devrait me réconcilier peu ou prou avec les chastes lecteurs de cette chronique. Car il y en a prou, je vous assure. Dont je ne tiens ni peu ni prou à m’attirer les foudres.

Vous me voyez venir. Nous sommes aujourd’hui en baguenaude du côté du grand siècle, avec une expression délicieusement surannée qui fleure bon les fables de La Fontaine et les romans champêtres de George Sand. Vous frétillez déjà ? Bon prou vous fasse !