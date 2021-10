La Banque nationale de Belgique se dote d'une stratégie pour 2025

Une réflexion qui a mis en lumière certaines forces de la vénérable institution du boulevard de Berlaimont, comme sa crédibilité, sa fiabilité et sa pertinence sociétale, mais aussi certaines faiblesses comme une culture un peu surannée, un déficit d'image et des progrès à réaliser en matière de diversité et de durabilité.

La réorganisation interne de la BNB passe et passera entre autres par la création d'un centre d'expertise pour la gestion des données, une communication plus moderne et un usage plus poussé des nouvelles technologies.

Concernant la publication de ses données et études économiques, la Banque nationale se veut plus pédagogique et mettra davantage l'accent sur certains thèmes comme la révolution numérique ou les changements climatiques. Une attention plus grande sera également accordée à certains aspects régionaux des développements macroéconomiques en Belgique.