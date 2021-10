5G - "Un manque d'ambition en faveur d'un quatrième opérateur" (Test Achats)

Cette dernière rappelle qu'entre 2017 et 2021, les prix des télécoms ont augmenté en Belgique de 3 à 6% en moyenne. Et que le coût moyen d'un forfait comprenant l'internet, la télévision et la téléphonie y est de 73 euros par mois, soit 32% plus cher qu'en Allemagne et 59% plus cher qu'en France.