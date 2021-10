Jordi Condom (RFC Seraing): «Je n’ai pas senti la nécessité de réprimander les joueurs à outrance»

En un peu plus de trois ans, les nouveaux investisseurs ont réussi à hisser l’Union du ventre mou de la D1B à… la première place de la D1A ! L’occasion est dès lors belle de s’intéresser à Alex Muzio (37 ans), le président et copropriétaire du club saint-gillois, ami de Tony Bloom, l’investisseur majoritaire. Qui est-il ? Et qu’ambitionne-t-il pour le matricule 10 ? Nous l’avons longuement rencontré dans un des salons du stade Marien. L’Anglais s’est livré sans concession.