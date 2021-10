Festival des Libertés: qui croire, en ces temps de méfiance généralisée?

Après une année d’absence, le Festival des Libertés a repris du service. Il se déroule au Théâtre National, jusqu’au 31 octobre, et questionne notamment nos rapports à l’information, au savoir et à l’autorité.

Débats, concerts, théâtre, expositions, projection et compétition internationale de documentaires : si le Festival des Libertés est une invitation à faire la fête, il l’est aussi à la réflexion. Après une année « sans », on s’est quelque peu réveillé dans un monde de statistiques et d’algorithmes. Alors c’est évidemment la pandémie qui a « imposé » le thème de cette édition 2021 : après « Ordres, Désordres et Chaos » en 2019, voici dès lors « Confiance, Défiance et Surveillance ». Ou, comme l’expliquent en quelques questions les organisateurs : « Quelle confiance garder envers nos Etats de droit ? Quelle défiance adopter envers toute entrave aux libertés humaines ? Comment maintenir une confiance envers les faits, les acquis scientifiques et juridiques, comme socle de ce qui nous lie en tant que société ? »