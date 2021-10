Chiellini revient sur le transfert de Ronaldo: «Cela aurait été mieux qu’il parte plus tôt»

Cristiano Ronaldo fait les beaux jours de Manchester United depuis son retour cet été, et il l’a encore prouvé mercredi en offrant la victoire à son club en Ligue des champions contre l’Atalanta. Du côté de son ancien club la Juventus, le début de saison sans le Portugais a été un peu compliqué, mais la Vieille Dame se relève et se trouve en ce moment dans une spirale positive.

Giorgio Chiellini a évoqué ce démarrage compliqué dans un entretien accordé à DAZN et l’impute en partie au départ de Ronaldo. « Il est parti le 28 août. Cela aurait été mieux qu’il parte plus tôt, qu’on puisse se préparer. Son départ a été un choc et on l’a payé cher en termes de points les premiers matchs », explique le défenseur italien. « Cela aurait été mieux qu’il parte le 1er août. On aurait eu du temps pour s’organiser. On aurait commencé le championnat mieux préparés »