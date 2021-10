L’ancienne animatrice du «Jardin Extraordinaire», Arlette Vincent, est décédée

Arlette Vincent, l’ex animatrice belge et visage de l’émission « Le Jardin Extraordinaire » (RTBF) est décédée.

L’animatrice et visage de l’émission de la RTBF « Le Jardin Extraordinaire », Arlette Vincent, est décédée. Son décès a été annoncé par son petit-fils ce jeudi et partagé sur le site de la RTBF.

Arlette Vincent a participé à plusieurs émissions comme Magazine F, Contraste ou encore Cinéscope. Elle deviendra l’animatrice du « Jardin Extraordinaire » en 1965 et ce jusqu’en 1981. Elle y reviendra encore quatre ans plus tard pour y rester six autres années.