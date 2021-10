Cancer: La Vie-là, une maison qui vous veut du bien quand la maladie vous frappe

Transformer les épreuves les plus pénibles en énergie positive pour aider les autres ? Voici la méthode suivie par Marie-Paule Meert…

C’est une maison blanche décorée de coquelicots : on y devine de grands sourires sous les masques. L’accueil autour d’un thé y est chaleureux, et la fenêtre côté jardin donne sur des pommiers. On y vient pour bénéficier d’un massage ou de soins esthétiques, pour une séance de yoga, de coaching mental ou pour participer à une marche nordique en forêt.

Précision : ce qui pourrait ressembler à un club de loisirs axé bien-être a été installé à dessein à trois pas de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies. Et surtout de son service d’oncologie.

« Là, en face, les équipes médicales s’occupent de la tumeur. Nous, on propose à celles et ceux forcés de faire face à ce cancer qui bouleverse leur vie un endroit pour se poser. Ils y sont écoutés, on leur propose des solutions. Il s’agit d’une maladie de longue durée, mais pendant tout le temps du traitement, il faut aussi vivre ! »