Avec 11.000 étudiants, l’UMons est une ville dans la ville

L’université poursuit son extension dans le centre du chef-lieu du Hainaut. Elle occupe une quarantaine de bâtiments ou de sites, et ce n’est pas fini.

Avec la rénovation de l’ancien monastère des Visitandines, dans l’écrin arboré de la place du Parc, l’université de Mons (UMons) marque un peu plus sa présence dans le centre de la ville qui lui a donné son nom. Avec plus de 10.000 étudiants, 1.500 membres du personnel, une quarantaine d’implantations (sur 162.000 mètres carrés) et neuf cités estudiantines, l’université est « une ville dans la ville ».

Et l’expansion n’est pas près de s’arrêter : « La rentrée 2021 a été extraordinaire, nous avons passé le cap des 11.000 étudiants. C’est la meilleure rentrée de toute notre histoire. Depuis la création en 2009-2010 de l’UMons au départ d’institutions pré-existantes, le nombre total d’étudiants a progressé de près de 100 %. Nous enregistrons ainsi 2.500 primo-inscrits cette année en bachelier, soit une progression de plus de 10 % », se réjouit Philippe Dubois, le recteur.