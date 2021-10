Coronavirus: les spécialistes prônent un retour généralisé des gestes barrières

La remontée des chiffres de la pandémie pousse les experts à recommander le retour des mesures de précaution, notamment le masque. Même avec le CST et même dans la Flandre hyper-vaccinée.

Aussi brutale soit-elle, la quatrième vague officiellement décrétée par le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, n’est pas une surprise pour les experts. « Nous nous attendions à une hausse des contaminations à l’automne, moment où la hausse des contacts entre les gens allait coïncider avec un refroidissement des températures et donc des activités en intérieur, explique le virologue Steven Van Gucht. Mais nous sommes tout de même étonnés de la vitesse à laquelle ces contaminations augmentent. » Pour l’infectiologue et expert du Gems Yves Van Laethem, la courbe actuelle des cas a le « look » inquiétant d’une exponentielle.