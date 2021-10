Les demandeurs d’asile refoulés par Fedasil: il n’y a plus de place

La crise de l’accueil prend un mauvais air de déjà-vu. Jeudi, les demandeurs d’asile qui se sont présentés au Petit Château, à Bruxelles, ont trouvé portes closes. Problème : le réseau d’accueil sature avec un taux d’occupation de 96 % et le centre d’arrivée par lequel les personnes transitent quelques jours avant d’être dispatchées vers des places d’accueil n’a tout simplement plus de place. Seuls les profils vulnérables – les mineurs non accompagnés, les familles et les personnes malades – ont pu être accueillis, soit 111 au total. Les autres – une centaine, selon une source – devront se débrouiller pour trouver une solution d’hébergement.