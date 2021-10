Agression d’un supporter de Manchester City: deux suspects arrêtés, les trois autres libérés sous conditions

« Un homme arborant une écharpe aux couleurs de Manchester City s’est arrêté sur le parking de l’autoroute à Tronchiennes après le match de Ligue des champions et s’est rendu au magasin de la station-service. Selon les premiers éléments de l’enquête, un suspect a pris son écharpe de football dans le magasin et est sorti avec. Une altercation a ensuite éclaté sur le parking impliquant plusieurs suspects, et l’homme s’est retrouvé au sol après avoir été victime d’une agression physique », a expliqué le parquet.